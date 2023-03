L'appello del ct Mancini ai napoletani: "Trascinateci alla vittoria con l'Inghilterra"

"Basta pensare al Qatar". E' l'appello del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini nel corso dell'intervista rilasciata a 'Il Mattino'

Contro l'Inghilterra, gli azzurri giocheranno allo 'Stadio Maradona': Noi vogliamo essere trascinati alla vittoria dal pubblico di Napoli: vogliamo giocare bene e iniziare con il piede giusto questa avventura da campioni d’Europa in carica. Il girone non è facile, per questo bisogna sfruttare le gare di qualificazione in casa. Non possiamo consentirci di complicarci la vita..."