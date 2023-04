L’appello di Chiariello in vista del ritorno: “Il Maradona deve essere una bolgia!”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale , nel corso di Un Calcio alla Radio , Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Il primo tempo del primo quarto di Champions League del Napoli si è concluso per 1-0 del Milan, un risultato bugiardo. Il Real Madrid ha battuto il Chelsea mostrando una chiara superiorità con un 2-0 ipotecando la qualificazione. Il Manchester City, nello scontro di vertice, ha vinto 3-0 demolendo un Bayern che è stato in partita, altra qualificazione andata quasi del tutto. L’Inter ha vinto fuori casa 2-0.

Il quadro delle semifinaliste è già chiaro: da un lato Manchester City-Real Madrid, l’unica qualificazione ancora in gioco per merito esclusivo del Napoli è Milan-Napoli. Qui si aprono una serie di ‘ma’ da sottolineare. La gara di ieri è stata rovinata da un arbitro imbelle e incapace, diciamolo chiaro, un arbitro che è stato bipolare: prima ha usato un metodo assurdo dimenticando i cartellini dalla tasca per poi passare a cartellini a pioggia dati anche in maniera poco ragionevole.

Il Napoli ha dimostrato di essere più forte, quindi è tutto da giocare. Mancheranno Kim e Anguissa, ma con Osimhen davanti: ribaltare si può, ma ad un patto, che si sia tutti concentrati nell’unica direzione possibile, quella di sostenere il Napoli. Spalletti ha detto di non voler mai più rivivere quello che ha vissuto contro il Milan al Maradona, che se vede lo stadio assente, silente, si alza e se ne va a casa. Grande Luciano, così si fa. Adesso si mettano da parte tutte le questioni, che il Maradona diventi una bolgia, che già sabato col Verona si portino i 3 punti, ma martedì il Maradona deve essere una bolgia ribollente di tifo azzurro. Mancheranno Kim e Anguissa, ma il 12° uomo deve esserci, altrimenti questa città non merita niente".