L'appello di Condò a Spalletti: "Chiama subito Scamacca e Berardi per l'Ucraina!"

"Servono Scamacca e Berardi per aumentare il peso offensivo".

"Servono Scamacca e Berardi per aumentare il peso offensivo". E' il titolo dell'editoriale del giornalista Paolo Condò sulle colonne del quotidiano 'La Repubblica' all'indomani di Nord Macedonia-Italia 1-1. "Luciano Spalletti deve meditare con grande fretta. Gli infortuni di Chiesa e Pellegrini, già tornati a casa, gli consentono di chiamare in corsa Scamacca e Berardi - esclusi perché poco impiegati fino alle convocazioni, ma in forma spettacolare nell’ultima gara di campionato - senza che la cosa suoni a bocciatura per nessuno".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "È un’idea per aumentare il potenziale offensivo in vista di martedì, quando l’Ucraina a San Siro si giocherà il primo match point: se non perde, è praticamente qualificata in scia all’Inghilterra".