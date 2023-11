L'attaccante più forte sfidato? Goldaniga: "Thuram è un fenomeno, poi Lukaku e Osimhen”

Parla così Edoardo Goldaniga, difensore del Cagliari, nella lunga intervista a Radio TV Serie A

"Non credo che i risultati siano arrivati perché io ho iniziato a giocare, però in tutta sincerità, l’ho pensato". Parla così Edoardo Goldaniga, difensore del Cagliari, nella lunga intervista a Radio TV Serie A: "Siamo arrivati in Serie A all’ultimo secondo dopo i play-off in B con il Bari. Serviva adattarsi: per tanti era un campionato nuovo. Sapevamo di dover fare un certo tipo di percorso con l’obiettivo della salvezza; il cammino sarà lungo e noi non dobbiamo demoralizzarci in caso di sconfitte. Le cose sembrano essersi un po’ sistemate, ma sappiamo che la strada è lunga. Non dobbiamo mollare".

L'attaccante più forte sfidato

"Thuram dell’Inter è davvero un fenomeno, poi ci sono i soliti, tra cui Lukaku e Osimhen che sono fenomenali. È sempre bello misurarsi con giocatori di questo calibro".