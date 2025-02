L'attore Esposito: "Disgustato dalla vicenda Lautaro, come per il caso Acerbi!"

L'attore e grande tifoso del Napoli Salvatore Esposito ha commentato a Radio Marte la vicenda Lautaro e ha espresso una considerazione ampia sull'attesa per la gara di domani contro l'Inter.

“Non sono arrabbiato ma schifato per la vicenda Lautaro, stanno passando sotto traccia tante cose: la mancata ammonizione di Mikhytarian, la bestemmia di Lautaro, in cui lui e la società stanno facendo una figura pessima, come capitò nel caso Acerbi-Juan Jesus. Sia chiaro, chi vincerà lo scudetto lo vincerà per merito e non per tali questioni poco condizionanti. Del resto il Napoli è ultimo in classifica per presunti episodi a favore decretati dal Var.

Se credo alla vittoria? Penso che i ragazzi e mister Conte faranno tutto ciò che è nelle loro possibilità, poi che se subentrerà qualcosa di diverso. Non dimentichiamo un altro fattore: l'arbitro sarà Doveri, e ricordiamo cosa fece nella partita dell'anno scorso. Sembra davvero una barzelletta. Al di là di questo sono contento che i tifosi abbiano fatto un volantino per ribadire che dobbiamo restare tutti noi dobbiamo essere uniti e vicini alla squadra. Comunque vada, questa sarà una stagione splendida, positiva. Può diventare meravigliosa e lo auspichiamo tutti, però dobbiamo stare vicini alla squadra ed essere contenti di quanto hanno fatto finora. Neanche l’Inter, poi, è in uno stato di forma esaltante, non è la squadra dello scorso anno".