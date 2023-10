L'attore Salvatore Esposito: "Napoli da Scudetto, ma Italiano sarà l'erede di Spalletti"

Il noto attore napoletano Salvatore Esposito ha parlato a Radio Bruno della partita che domani metterà di fronte il suo Napoli e la Fiorentina

Il noto attore napoletano Salvatore Esposito ha parlato a Radio Bruno della partita che domani metterà di fronte il suo Napoli e la Fiorentina: "Con Garcia l'inizio non è stato semplice, ma era normale fosse così. Però la squadra è forte e penso che se la lotterà fino alla fine per lo scudetto. Domani sarà una bella partita, con due squadre a cui piace giocare a calcio. Fiorentina? Arthur mi piace un sacco, prima era in una squadra che non giocava e adesso finalmente sta dimostrando il suo valore".

E su un futuro di Italiano al Napoli: "La scorsa estate secondo me era troppo presto, però sarà sicuramente il futuro erede di Luciano Spalletti. Tre giocatore che prenderei alla Fiorentina? Arthur sicuramente, anche Milenkovic mi piace molto, poi Parisi è un giovane veramente interessante".