L'azzurro Ambrosino: "Vi spiego perché il Cittadella è la scelta perfetta per me"

Intervistato da Il Mattino di Padova l'attaccante Giuseppe Ambrosino ha parlato del suo impatto con il Cittadella, dove è arrivato a gennaio, lanciando la sfida alla capolista Frosinone: "Credo che il Cittadella sia adatto a me: ho trovato un ambiente fantastico e un posto bellissimo, è la scelta migliore che potevo fare. So che mi ha cercato qualche società in C, ma io volevo rimanere in questa categoria perché ho voglia di dimostrare che posso giocarmela in Serie B".