L'azzurro Pesce si presenta alla Pro Vercelli: "Al Napoli ho visto tanti big, mi ispiro a Higuain"

Il neo attaccante della Pro Vercelli Antonio Pesce ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla piazza.

Il neo attaccante della Pro Vercelli Antonio Pesce ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla piazza spiegando di ispirarsi a un grande centravanti del Napoli, il club in cui è cresciuto, come Gonzalo Higuain: "Essendomi allenato tanto con la prima squadra del Napoli, ho visto tanti grandi giocatori: il mio rimpianto, però, è non aver visto Higuain. Mi ispiro a lui, sono una prima punta e dopo dieci anni al Napoli provo questa esperienza".

Spazio poi alla scelta di mettersi in gioco in Piemonte: ".La scelta è stata facile, è una piazza gloriosa, mi trovo a mio agio qui, è la prima esperienza lontano da casa. Non ho chiesto consigli a nessuno per venire qui, ho sentito solo il mio amico Alessandro Spavone che conosco da molti anni. - conclude Pesce come riporta Magicapro.it - Speriamo di far bene quest’anno, se fa bene la squadra, emergono anche i singoli. Vogliamo fare meglio dell’anno scorso".