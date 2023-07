L'economista Giudice: "I 300mln offerti al Psg per Mbappé sono una distorsione enorme"

"Il denaro scava un solco molto profondo tra bene individuale e fondo comune".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Alessandro Giudice, analista finanziario Corriere dello Sport: "È molto difficile districarsi su quanto ci sia di vero o sia stato esagerato sulle cifre offerte per Mbappé. Vorrei lanciare una provocazione: quando si mettono sul piatto certe cifre, sicuramente assurde, si creano situazioni per cui un professionista potrebbe fare il ‘free rider’, vale a dire che, ad esempio, qualche giorno fa è uscita la notizia della possibile offerta per Lautaro di 60 milioni all’anno, uno stipendio che in un solo anno sarebbe 10 volte di quello che guadagna in un anno all’Inter. In quanto giocatore, potrei andare lì, lasciare dopo un anno per qualsivoglia motivo, risolvo il contratto e torno a casa con 60 milioni che sono 10 anni di stipendio, senza pregiudicare la carriera. Lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto per Mbappé.

Trophy assence? Mbappé, al momento, è il giocatore al mondo più iconico per età, prestazioni, tanto che molti l’hanno considerato sprecato al PSG. In ogni caso, il PSG questa situazione se l’è un po’ andata a cercare. Il denaro scava un solco molto profondo tra bene individuale e fondo comune. I 300 milioni messi sul mercato Europeo sono una distorsione enorme. In questo momento, Mbappé è ad un anno dalla scadenza di contratto, il Real Madrid ha già un accordo per l’anno prossimo e non si sognerebbe mai di prenderlo a quelle cifre".