L'economista Giudice: "Napoli appetito da investitori internazionali, la decisione è di ADL"

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista: “Il nuovo presidente di Lega, Lorenzo Casini, dovrà modernizzare la Lega Calcio, renderla non più un’assemblea di condominio litigiosa ma un organo che deve vendere un prodotto, cosa di cui ci si è dimenticati. Il Napoli è appetito da investitori internazionali. Bisognerà capire se De Laurentiis vorrà uscire e a quali cifre eventualmente. Prima o poi qualcuno arriverà con un’offerta sul piatto, se non l’ha già fatto. Se i ricavi non aumentano per tutti, se la Serie A non diventa più appetibile, è difficile anche per gli investitori subentrare. Il Napoli può aumentare i ricavi tramite sponsor o altri modi, però è la Lega che deve iniziare a correre in questo senso. Nell’interesse di tutto il calcio italiano bisogna lavorare in maniera seria”.