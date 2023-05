L'economista Giudice: "Non è normale chi agisce come la Juve su un mercato che dovrebbe essere sano"

"Sulla questione ho letto opinioni abbastanza morbide, perché alla fine il danno è per tutti".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Alessandro Giudice, analista finanziario Corriere dello Sport: "Non capisco le tempistiche, ma se l’afflittività deve esserci, almeno si aspetti una classifica omogenea. Nel comunicato di ieri sera della Juventus, ho colto due dubitative: si diceva che la Juventus valuterà se ci saranno i presupposti per un ricorso al CONI. Vale a dire, se dovessi scommettere 100 lire se faranno il ricorso o no, onestamente penso non ci andranno. Se ieri la Juventus avesse vinto con l’Empoli, staremmo ancora parlando di una Juventus in grado di accedere alla Champions, nonostante i 10 punti. Sulla questione ho letto opinioni abbastanza morbide, perché alla fine il danno è per tutti. In qualche modo, tutto è stato gestito in maniera blanda, quindi la strada perseguita è stata rigorosa, ma senza esagerata. Se la Juventus non si aiuta neanche in campo, allora viene difficile salvarla.

“Vendetta compiuta” da TuttoSport? Non è Ceferin ad aver mosso la Consob, né la Procura di Torino. In un mercato che dovrebbe essere sanamente competitivo, il fatto che ci sia qualcuno che faccia questo tipo di operazioni, non lo trovo normale".