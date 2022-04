L'economista Giudice: "Non sono pessimista sul Napoli, non è detto gli altri club investiranno tanto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista: “Il Napoli ha fatto investimenti importanti come ad esempio quello di Osimhen e altri ne dovrà fare vista la partenza di alcuni giocatori. Molto dipenderà se l’avventura di Spalletti proseguirà, ma penso di sì perché sarebbe autolesionistico caricarsi le spese di un allenatore extra. Il Napoli viene, un po’ come tutti, da un anno di perdita. Il calcio italiano inizierà a fare scouting, cercando di valorizzare e scovare giovani, ma serve un progetto tecnico importante, un leader. La Roma lo sta facendo già. Il Napoli va vicino da tanti anni a fare il grande salto ma non ci riesce mai. Il Milan farà scuola sotto questo punto di vista. I rossoneri sono primi in classifica e potrebbero ottenere un risultato straordinario visto il progetto economico che c’è dietro. Sono due anni che Pioli ci lavora, che costruisce. Non ci sarebbe una rivoluzione se non dovesse vincere neanche quest’anno. Sul Napoli non sono pessimista, le altre proprietà – come l’Atalanta – non sono certo investiranno tanto. Aver centrato l’obiettivo della Champions è molto importante, rispetto a Roma e Lazio è molto importante”.