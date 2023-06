L’economista Vettosi: “Ho fatto dei calcoli, Osimhen è da vendere se arriva questa offerta”

Fabrizio Vettosi, economista e giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Fabrizio Vettosi, economista e giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “La settimana scorsa paragonammo l'eventuale vendita di Osimhen con quella di Cavani, dove saggiamente Chiavelli e De Laurentiis di fronte ad un calciatore giovane, integro, con prospettive dal punto di vista tecnico importanti agirono come sappiamo. Se la settimana scorsa ho detto che bisognerebbe allungare Osimhen di un anno per venderlo bene il prossimo e conservarne ancora le prestazioni per un anno, dopo aver fatto alcuni calcoli ti dico che al di sopra dei 100 mln il nigeriano andrebbe venduto. Anche perché il Napoli si troverebbe davanti ad una potenza di fuoco di circa 400 mln di euro con i quali costruire una dignitosa squadra che compete.

Ribadisco il concetto che in serie A non bisogna mai pensare a vincere ma a rimanere ai vertici. Per sostituire Osimhen a me piace molto Hojlund. Vorrei aggiungere che nella vendita di un calciatore c'è anche il rischio infortunio. Per cui devi calcolare che se chiedi un euro oggi lo prendi: se chiedi un euro domani devi fare i conti con il rischio. Poi bisogna considerare la differenza tra valore e prezzo. Il primo è basato su criteri razionali e oggettivi. Il secondo lo fa il mercato e non hai tanti target. Più alzi il livello di richiesta e più aumenta il rischio che possa accadere qualcosa che non ti consenta di disporre di quell'asset. Inoltre può cambiare la capacità del compratore. Il contesto e lo scenario del calcio europeo l'anno prossimo potrebbe essere diverso. Poi c'è la questione diritti. Nel calcio non c'è tutta gente sana e solida economicamente e quindi potremmo anche avere qualche spiacevole sorpresa visto che non tutte le società sono condotte con acume e attenzione”.