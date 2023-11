L'editoriale di Chiariello: "ADL faccia al muro. Tentenna per non ripetere l'esperienza Gattuso"

"Sicuramente Garcia va cambiato, ma De Laurentiis deve uscire allo scoperto e dire che ha sbagliato".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto col suo editoriale: "Non è più il momento di tergiversare, è il momento delle scelte. La palude non serve a nessuno, è insalubre e porta malattie. De Laurentiis, che aveva davanti a sé una marea di possibilità dopo aver vinto uno scudetto epocale, purtroppo si è impantanato. Questa estate si è sentito abbandonato, ha sottovalutato la voglia di cambiare di Spalletti e Giuntoli. Era convinto di poterli conservare, dopo si è trovato a rifondare il reparto tecnico della società ed ha fatto la scelta peggiore. Ha voluto dimostrare che da solo è in grado di fare per tre. Lui che ha tanti meriti di portare il Napoli competitivo da anni ed è il presidente dello scudetto epocale del Napoli. Un distacco del genere non si era mai visto, così come la prepotenza nella qualità del gioco. E’ stato il primo scudetto vinto in Italia fuori da Milano e Torino dopo 22 anni, solo il Napoli è riuscito in questa impresa. L’introduzione dei diritti tv aveva completamente distrutto la competitività. Gli vanno dati tutti i meriti del mondo, ma nel momento della vittoria doveva rifondare. Aveva due scelte: sostituire degnamente Giuntoli e Spalletti con gente di spessore, magari facendo qualche sacrificio importante sulla squadra in base alle idee del nuovo allenatore. Invece ha perseguito l’idea che questa squadra potesse andare col pilota automatico, da qui la scelta di Garcia, considerato un uomo esperto che ha un curriculum esperienza ed esperienza. Con questa logica ha pensato che Garcia fosse la scelta migliore.

Garcia non aveva un curriculum inadeguato. Aveva vinto due volte il premio di miglior allenatore e due trofei in Francia, aveva portato il Lione in semifinale di Champions, il Marsiglia in finale di Europa League e si è andato a prendere i soldi degli arabi. L’errore è stato quello di non capire che Garcia non era il continuatore di Spalletti. Lo si era capito nella conferenza stampa di Capodimonte, quando Garcia disse di voler guardare al passato e di voler fare il suo calcio. Quale? Quel 4-2-3-1 impresentabile del primo tempo di oggi? Gli errori di Garcia sono stati tantissimi, è inutile ora fare l’elenco. Garcia è carente da tutti i punti di vista, ha smontato un giocattolo e non ha saputo rimontarne un altro, ha cambiato i sistemi di preparazione e la metodica dell’allenamento, non ha saputo allenare tatticamente la squadra, i giocatori erano delusi dalla mancanza di esercitazioni tattiche. Non basta dire dovete fare la ripartenza e la riaggressione, la devi allenare. Se non prepari certe cose in campo non ti funzionano dopo. Il Napoli è stato carente nella fase di addestramento da parte del tecnico. Ha cambiato completamente modo di allenare, fregandosene completamente di quello che c’era prima. Non ha saputo proporre nulla di nuovo e si è trovato in mezzo al guado.

Sicuramente Garcia va cambiato, ma De Laurentiis deve uscire allo scoperto e dire che ha sbagliato. La grandezza sta anche riconoscere i propri errori. Questo commissariamento dopo la Fiorentina è stato un rimedio peggio del male. Prima l’ha destituito alla Luiss, poi ha fitto triplo salto carpiato dando la colpa alla stanza, entra nello spogliatoio, tiene al rapporto l’allenatore: l’ha decapitato. E’ ovvio che Garcia sapendo che ogni partita era l’ultima spiaggia, cosa doveva programmare? Il turnover? La gestione della rosa? Ogni partita era dimostrare qualcosa per salvare sé stesso. Fa i cambi sempre conservativi, fa la formazione sempre conservativa. Oggi, invece, ha voluto dimostrare che sa fare il turnover e cambiare il sistema di gioco stravolgendo tutto. Questo nodo gordiano va spezzato, ma vanno anche chiarite le responsabilità perché se non sono chiare il Napoli non esce da questo guado.

Ora De Laurentiis sta in faccia al muro. Qualcuno all’interno gli dice che rotto per rotto meglio continuare con Garcia. Altri gli dicono che peggio di Garcia non si può fare, chiunque è meglio di Garcia. Chi è chiunque? Conte è il sogno inarrivabile, ci riproverà forse, ma non otterrà nulla. Tudor è il nome più gettonato, ma deve liberarsi dal Marsiglia perché c’ha un anno di contratto. Tudor non ti consente di entrare nello spogliatoio, perché ti manda a quel paese. Ha un caratterino di quelli forti ed è uno di quelli che appende i giocatori all’appendino dello spogliatoio. Ci vuole il pittbull come quando prese Gattuso? De Laurentiis ha tentennato perché non vuole ripetere l’esperienza Gattuso per rinviare il progetto. Vuole un traghettatore e l’anno scorso si sceglie l’allenatore giusto per ripartire senza Osimhen col nuovo progetto, perché ci saranno tanti soldi anche se dopo l’abominio di quest’anno il patrimonio è stato depauperato. Il progetto di De Laurentiis si sta scontrando con la dura realtà: Garcia ha finito il suo tempo.

C’è una cosa positiva: il nostro corpo è così perfetto perché c’è il senso del dolore che è la nostra sentinella. Oggi Napoli soffre, la sconfitta con l’Empoli è un grido di dolore altissimo, ma necessario per far capire che c’è un male da curare grave. Potrebbe essere anche una sconfitta salutare. Milan, Atalanta, Fiorentina e Roma hanno pareggiato e quindi paradossalmente questa sconfitta non preclude la corsa Champions. Ma quella scudetto vede sempre più strappare quel simboletto sulla maglia. Quindi o viene qualcuno che ti fa fare la grande rimonta, e nella storia ci sono stati allenatori capaci di fare questo, o arriva un traghettatore. I Mazzarri e i Cannavaro saranno dei traghettatori peggiori del male? Peggio di Garcia in questo momento non ci può essere niente!”.