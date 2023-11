L’editoriale di Chiariello: “Buona la prima del miniciclo, ma presto per dire se il Napoli sarà affidabile”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli nel derby con la Salernitana.

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli nel derby con la Salernitana: “Il Napoli aveva ed ha un miniciclo di partite alla sua portata da cui deve ricavare il massimo: 6 punti in campionati e il pass per gli ottavi Champions. È partito da Salerno, bene, 2-0 netto. Anzi il risultato è persino bugiardo, perché il Napoli ha prodotto ben 10 palle gol. Due realizzate, quattro sbagliate clamorosamente e quattro tolte dalla porta da un grandissimo Ochoa. Divario nettissimo tra le due formazioni, a Salerno il Napoli di Garcia in campo c’era.

I nei di questa squadra? Qualche partenza dal basso forzata che ha prodotto gli unici pericoli dei granata. In fase offensiva il Napoli ha sbagliato troppo sotto porta, non è una novità, anzi è un refràn. Ma all’Arechi la prova è stata convincente, soprattutto Raspadori mostra di essere un centravanti molto adatto a questa squadra. Perché cuce il gioco, va dentro e fa gol. Siamo al quarto gol di Raspadori in stagione: 3 in campionato e uno fondamentale in Champions. La coppia con Politano funziona benissimo, Kvaratskhelia con i due si trova benissimo. E’ tornato Anguissa, elemento fondamentale.

I migliori? Sicuramente Raspadori e Lobotka, gran regista di centrocampo. Buona la prova dei centrali difensiva. Insomma, un Napoli concentrato come è giusto che sia, che deve capitalizzare al massimo gli scontri degli altri. In questo turno le prime quattro si scontrano tra di loro, e qualunque sia l’esito per il Napoli è un vantaggio. Ecco che questa partita serviva a capire se l’opera di cucitura di De Laurentiis, questa sua presenza costante nell’ambiente squadra, ha prodotto quell’unità di intenti che serve per rimanere in corsa per tutto.

Missione compiuta? E’ presto per dirlo, questo Napoli ha bisogno di una serie di prove per dare affidamento e considerarsi affidabile. Di sicuro buona la prima”.