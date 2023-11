L'editoriale di Chiariello: "Garcia: uno tsunami per il Napoli, è il momento di mandarlo a casa!"

"Adesso urliamo a gran voce che vogliamo la testa di Rudi Garcia".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il ko del Napoli contro l'Empoli: "Il Napoli si scuce un altro pezzo di scudetto dalla maglia in attesa del verdetto di stasera definitivo e perde ancora una volta in casa, solo due vittorie su 8 partite. Questa sconfitta, probabilmente, segna anche la fine dell’avventura di Garcia sulla panchina del Napoli. Sarebbe davvero disdicevole e deleterio se De Laurentiis decidesse di continuare con lui. Il capolinea si era già visto in casa con l’Union Berlino, quando il Napoli è stato capace di non vincere una partita che aveva già saldamente nelle mani. Si è visto nell’incapacità di gestire la rosa da parte di Garcia, che oggi se ne è uscito fuori con una formazione cervellotica e con dei rimedi in corsa che non hanno risolto niente. Perché, anche rimettendo il vecchio sistema di gioco e i titolari, questo Napoli non sa più cosa fare in campo. E’ purtroppo drammaticamente scomparso il Napoli delle magie e schiacciasassi. Non volevamo uno che scimmiottasse Spalletti, ma un allenatore che desse un gioco e un’anima a questa squadra. Questa è una squadra allo sbando, che ha perso completamente tutto. Quando un allenatore non ha più in mano la situazione, forse non ce l’ha mai avuta, quando non è riuscito a calarsi in una realtà come quella di Napoli che aveva bisogno di un condottiero, invece si è rivelato solamente uno smontatore di giocattoli, l’avventura non può che dirsi finita.

Adesso urliamo a gran voce che vogliamo la testa di Rudi Garcia. Abbiamo sussurrato, tentennato, provato ad aspettare forse un po’ colpevolmente, forse era giusto mandarlo via dopo la Fiorentina. Adesso non ci sono né se e né ma, l’allenatore va cambiato di corsa! Terza sconfitta in casa, la più dolorosa di tutte, altro che assalto al terzo posto col Milan che ha frenato a Lecce, qui la situazione è gravissima. Alla ripresa del torneo ci saranno Atalanta, Real, Inter e Juve. Se uno guardasse solo i nomi e le risorse di questa squadra direbbe che ce la giochiamo, ma non certo con Garcia. Rudi Garcia è stato uno tsunami per questo Napoli, passerà alla storia come tra i peggiori avuti in questa città. E’ il momento di salutarlo è mandarlo a casa”.