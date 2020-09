L'editoriale di Chiariello: "Inizio abbordabile, ma il Napoli ora deve accelerare e completare 4 ruoli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli ha un avvio abbastanza abbordabile, con un Parma che cambia volto, pelle. Successivamente Genoa in casa e poi la doppia sfida. Attualmente il Napoli ha un vantaggio sull’Atalanta con un grosso punto interrogativo su Ilicic e che è in una fase in cui deve fare un salto di qualità. Se il Napoli vuole fare un buon inizio di campionato, deve completarsi subito: De Laurentiis deve accelerare le operazioni di mercato che coprano i quattro buchi della squadra. Centrale di difesa, sostituto di Callejon, terzino sinistro ed un centrocampista".