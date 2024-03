L'editoriale di Chiariello: "Malafede Mariani! Cambiaso andava espulso e non ha dato neanche fallo"

Umberto Chiariello, giornalista, si è espresso così nel suo 'Un Fatto alla Radio', in onda su Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello, giornalista, si è espresso così nel suo 'Un Fatto alla Radio', in onda su Radio Napoli Centrale: "Ieri Cambiaso, già ammonito nel primo tempo, trattiene Kvaratskhelia in maniera irregolare e ostruzionistica. Era secondo giallo e quindi espulsione, il Napoli sarebbe stato avanti di un gol e di un uomo.

Invece Mariani, capendo che fischiando avrebbe dovuto tirare fuori il cartellino, non ha fischiato e ha fatto finta di niente. Sono questi gli episodi di malafede, cioè quando un arbitro arbitra per se stesso e non per quello che vede in campo, perché non ha il coraggio di prendere decisioni che possono anche essere impopolari ma sono corretto.

Mariani, inoltre, non vede il rigore e lo assegna solo dopo esser stato richiamato al monitor. Mariani è un buon arbitro, ma ha fatto quello che fanno anche gli altri arbitri: non hanno la forza di imporre gli accadimenti per quelli che sono, ma cercano di piegarli ai loro interessi. Quando si dice che certi arbitri pilotano gli 0-0 si dice la sacrosanta verità perché oggi gli arbitri incidono sul risultato".