L'editoriale di Chiariello: “Mazzarri tra i più scarsi della storia, ADL non può più aspettare!"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo consueto editoriale: “Sento grattare rumore di unghia sugli specchi. La cosa peggiore di ieri non è stata neanche l’orrenda partita, ma preoccupano di più le dichiarazioni pre e post-partita di Mazzarri.

Mazzarri vaneggia, dice cose che sono fuori dal mondo. Qualcuno spiega a Mazzarri che ogni 25’ di possesso palla non si fa un gol. Siamo al peggior Gattuso della storia, che faceva quello stanco ‘tiki taka toki tuka’ che serviva a non dare il possesso palla agli avversari, ma almeno aveva fatto più punti in più e una squadra più produttiva. Qualcuno spieghi a Mazzarri che il possesso palla serve ad offendere gli avversari e non a tornare indietro. Può essere servito con la Lazio per portati a casa lo 0-0 senza tirare in porta, ma cosa serve questo possesso palla? Ormai gli avversari arrivano a Napoli e aspettano la squadra di Mazzarri, che ci mette dai 15 ai 20 minuti per arrivare verso la porta avversaria senza idee di gioco e di come offendere e azioni codificati. E lui ci dice che in due settimane tipo ha dato tre sistemi di gioco alla squadra. Ma ne funzionasse uno però! Il 4-3-3 è inguardabile! Col 3-5-1-1 che usato in alcune partite non ha mai tirato in porta, ha otto attaccanti e ne fa giocare uno e mezzo. il 3-4-3 che ha sbandierato, ma che in realtà non hai utilizzato perché ha fatto il 5-4-1. Non si accorge, però, che questa squadra, ogni qualvolta mette in campo tutti gli attaccanti per disperazione e passa al 4-2-3-1 fa gol, quei pochissimi che ha fatto, e ha ribaltato o vinto partite che sembrano destinate ad andare male. Così è stato col Cagliari, che aveva pareggiato al 72’, così è stato con la Salernitana ribaltando la partita al 96’, così è stato col Verona quando all’86’ Kvara ha trovato il jolly. Così è stato anche ieri, perché il Napoli è riuscito a recuperare la partita al 90’ con un gran gol di Ngonge. Nel secondo tempo, colto dalla disperazione, non solo è passato all’unico sistema di gioco che il Napoli può permettersi in questo momento ma l’ha pure sbagliato. Mazzarri va a dire in conferenza che Lindstrom può giocare solo a sinistra al posto di Kvara e invece lo mette esterno di banda a destra e lo perde. In questo modo ha smentito sé stesso. Quando poi in conferenza gli chiedono se Ngonge non meriterebbe più spazio risponde che deve rispettare le gerarchie di spogliatoio, e allora perché il miglior terzino dell’anno scorso Mario Rui è diventato all’improvviso la terza scelta? Perfino Mazzocchi sta davanti a lui e Olivera che è rientrato. A sinistra gioca un destro facendo l’unica cosa che sa fare: correre, correre, correre. Mazzocchi e Ngonge si vede che in questo momento hanno due marce in più rispetto a tutti gli altri, perché la preparazione non l’hanno fatta a Napoli.

Insomma è un disastro e lui dice: ‘Non mi dimetto, se mi accorgessi di non avere la squadra in mano mi dimetterei’. Mazzarri sei finito al decimo posto dopo aver preso il Napoli che era quarto. Se ti tiro tutti i numeri che hai prodotto in questo periodo, sei il disastro più epocale della storia del Calcio Napoli. Ti candidi ad essere l’allenatore più scarso della storia del Napoli. Peccato che stai rovinando il tuo ricordo. Io lo dicevo per te di dimetterti, perché stai rovinando un ricordo molto bello di oltre 10 anni fa. Hai voluto prendere questa cosa per rilanciarti, ma stai dimostrando che non sei in grado. Quando uno non è in grado deve farsi da parte. Mi dite che sono pazzo perché voglio cambiare il secondo allenatore, ma io ho la certezza che con Mazzarri non andiamo da nessuna parte, con un altro possiamo fare peggio? Fare peggio significa fare tredicesimi, quattordicesimi, ormai siamo salvi, che ci importa? C i vogliamo provare o no? Se non è stato cacciato ieri è perché c’è il Barcellona, deve solo sperare di fare il miracolo con il Barça e cambiare marcia. Ma ormai il Napoli ieri ha abdicato alla zona Champions, perché il Bologna è andato a vincere a Roma, l’Atalanta continua a frantumare gli avversari. Stanno a +9, camminano con altre marce ed hanno un gioco collaudato.

Ovviamente, però, prendermela con Mazzarri è come sparare sulla Croce Rossa. Il responsabile principale è quello che non mi sarei mai aspettato che si vestisse da re tentenna. De Laurentiis, hai sbagliato il primo tecnico, ma che hai aspettato a cacciarlo dopo la Fiorentina? Ti è costato caro e amaro aspettare. Hai sbagliato anche il secondo tecnico, è stato un rimedio peggiore del male, ma che aspetti a non cacciarlo dopo il Torino? Quando lui stesso dice che si era vergognato e che aveva fatto i carichi di lavoro. Di cosa parliamo? Questi tentennamenti a cosa servono? A svilire uno scudetto vinto con grande merito che rimarrà nella storia, per poi franare come nessuno nella storia del calcio. Perché nessuno ha fatto una gestione scudetto così maldestra, cattiva e orripilante come questo Napoli. Vi pare che questa rosa è da decimo posto e che il presidente debba fare tutto lui? Guardate la GeVi Napoli Basket, dove c’è una catena di comando precisa con le competenze al posto giusto. Ti sei affidato alla campagna d’inverno alla stessa gente che ti ha fatto la campagna d’estate. Quando avevi in casa Folorusho, che sta giocando benissimo e fa dei gol bellissimi, e vai a prendere Cajuste. Anguissa si deve sedere in panchina, deve avere un’alternativa vera! Ma perché Dendoncker e Cajuste? Perché Traoré se abbiamo in casa Gaetano? Appena andato al Cagliari: due gol in due partite, è un talento vero! Hai le risorse in casa, invece di buttare i soldi prendilo il difensore prima che si apre il mercato, perché sei da tempo che Kim va via. Hai fatto un grande acquisto: Ngonge e uno buono: Mazzocchi, ma il centrocampista e il difensore che dovevi prendere non l’hai presi. Dendoncker e Traoré sono scommesse inutili, che non servono a niente. Hai fatto di nuovo una campagna acquisti monca, è inutile che in conferenze è difficile trovare un difensore, hai avuto un anno di tempo per trovarlo! Mi dispiace ma in testa alla graduatoria dei responsabili c’è De Laurentiis, che non solo ha sbagliato le scelte ma anche l’organigramma accentrando troppo su di sé e ha tentennato troppo per mandare via due allenatori assolutamente inadatti per gestire una squadra da scudetto. Perché se Garcia è stato un errore, il rimedio è stato peggio del male. De Laurentiis lo devi cacciare stanotte! Ogni giorno che passa è un disastro annunciato in più”.