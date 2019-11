L'editoriale di Chiariello: "Multe vera spada di Damocle, può essere devastante"

In diretta a "Punto Nuovo Sport Show",in onda su Radio punto Nuovo, il consueto appuntamento con l'editoriale di Umberto Chiariello sulla situazione del Napoli: "Spada di Damocle? Così pende una minaccia gravissima come lo spadone di Aurelio De Laurentiis nei confronti dei giocatori del Napoli, e se c'è una cosa che De Laurentiis non transige è sul principio di autorità siccome lui conduce la società con la modalità del padre padrone e non ammette l'insubordinazione , ed in questo momento il suo spadone potrebbe essere devastante per la stagione."