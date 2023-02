L’editoriale di Chiariello: “Nel Napoli c’è un’ossessione meravigliosa, ecco cosa ha detto Spalletti alla squadra”

"In nessuna lega europea la capolista ha 18 punti di vantaggio sulla seconda e domina anche in Europa".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21 , il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: “ Nella patria di Eduardo è difficile poter affermare in maniera netta quanto sto per dire. Bisogna che i napoletani aggiornino i cori, da ‘la capolista se ne va’ a ‘la capolista se ne è andata’, è un dato oggettivo. A Napoli le cose o non si fanno proprio o se si fanno se ne parla nel mondo intero. La canzone napoletana è la più conosciuta del mondo, ebbene il Napoli gli scudetti non li vince, ma se lo fa allora stravince. Nella sua povera storia il Napoli, avrebbe detto Troisi, quando fa le cose le fa bene. Di sicuro a Napoli possiamo vantare il più grande giocatore della storia. E adesso il Napoli spezza un dominio durato 33 anni dove l’altra Italia, tranne le romane nel Giubileo, non ha mai vinto. Non solo vince, ma stravince, staccia il campionato.

In nessuna lega europea la capolista ha 18 punti di vantaggio sulla seconda e domina anche in Europa. Nelle ultime 20 partite il Napoli ne ha vinte 19, ha perso solo a San Siro. Bergomi dopo quella gara disse che il Napoli era la squadra più in difficoltà del campionato, infatti non sa più quanti punti fare... Meret fa quartor tartre non fa una partita, aspetta la pensione. I guanti non li lava neanche più. Il Napoli ha ben 15 clean sheet, con appena 15 gol subiti. In trasferta su campi dove perdevamo sempre ha vinto 2-0, 2-0, 2-0 con zero gol degli avversari. Qualcuno si è accorto che giocavamo in 10 perché Marittiello ‘O guappo è diventato Psico come ogni tanto gli capita? Quelli del Napoli sono numeri impressionanti. Ha fatto 27 vittorie tra campionato e Champions in 31 partite, ha vinto l’87% delle partite disputate, quasi la perfezione. L’unica sconfitta in Champions era a qualificazione stra-acquisita. In campionato il Napoli sta avendo in madia di 2,70 punti a partita, se continua così chiude a 103 punti, che è il record di tutti i tempi. A me non interessa questo record, ho altri obiettivi. Le avversarie stanno a 47 punti, l’Inter si è piantata di nuovo a Bologna, se questo fosse l’andamento del Napoli di qui alla fine il distacco salirebbe a 28 punti, una cosa mostruosa. Ammettiamo che il Napoli un po’ rallenti perché ha il pensiero della Champions, andando al ritmo di 2 punti a partita come gli avversari, chiuderebbe a 93 punti. A 90 punti sarebbe campione matematicamente se le avversarie vincessero tutte le rimanenti partite, ma voi le vedete che queste squadre che affanno 14 gare di fila? Comunque più di 89 punti non li potrebbero fare, quindi al Napoli mancano 25 punti, ma non è vero perché le altre 14 vittorie non le fanno. Al Napoli bastano 20 punti, con un media di 1,78 a partita, cioè con le mani legate dietro la schiena e gli occhi bendati va in porto senza problemi. Del record chi se ne frega, è solo per dire che questa è un’annata storica.

Però vi dico una cosa in più che so per certa. All’interno dell’ambiente squadra, cioè società, allenatori, preparatori e giocatori, c’è un’ossessione meravigliosa che si chiama Istanbul. Lì si giocherà la finale di Champions, ad aprile ci saranno i quarti, a maggio le semifinali, a giugno la finale. Spalletti vuole chiudere la pratica scudetto entro marzo, perciò non fa turnover, ha già detto ai suoi ragazzi: ‘Avrete spazio e tempo per consolidare questo titolo, ora dobbiamo ammazzare il campionato perché poi abbiamo la Champions’. E ci credono e si può credere che questo Napoli che detta legge in Italia e in Europa giocando a calcio in una maniera europea e meravigliosa, dimostrando che non è la vittoria che quella che conta ma il modo di come si arriva alla vittoria. Perché questa è la città delle grandi bellezze e noi al nostro DNA non rinunciamo”.