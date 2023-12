L’editoriale di Chiariello: “Si sblocca l’attacco, si sblocca il Napoli. Mario Rui salvatore, riflettete napoletani”

"Il titolo che possiamo dare a questa partita è volevasi dimostrare".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Cagliari nel suo editoriale: "Nel segno e nel ricordo di Antonio Juliano, tutto nell’amore di un capitano. Nella serata del lutto al braccio, dell’emozione e dei sentimenti, del minuto di raccoglimento interrotto dal grido dei tifosi che lo inneggiano, il grande capitano non c’è più. Ma c’è da ritrovare la magia del suo San Paolo, oggi Maradona, quel calciatore che lui con la sua testardaggine ha profondamente voluto. Il Napoli torna alla vittoria in casa dopo un rendimento quasi da retrocessione, solo 7 punti. Duplica la vittoria ottenuta col Braga per ritrovare quella fiducia, ma è stata una partita molto difficile.

Il titolo che possiamo dare a questa partita è volevasi dimostrare. Erano soprattutto le polveri bagnati, che spesso nella carriera degli attaccanti è facile da avere, una delle cause principali del mancato decollo del Napoli di Mazzarri nel ciclo terribile che subito ha dovuto affrontare. Non è da tutti giorni vedere Osimhen e soprattutto Kvaratskhelia in grande difficoltà sotto porta. Avevamo detto che i progressi c’erano e bisognava dare a loro il tempo di ritrovare la dimestichezza sotto rete, puntualmente si sbloccano gli attaccanti e il Napoli torna a vincere. Segna Osimhen sul cross di Mario Rui, un altro volevasi dimostrare. C’è un Napoli con Mario Rui e uno senza, che cambia diametralmente comportamento in campo, Idee, profondità e cross, quello che Spalletti chiamava il maestro. Quello che fino a due fa era la causa del bradisismo, delle scie chimiche e della prossima eruzione del Vesuvio, oggi è il salvatore della patria. Rifletteteci napoletani velenosi, che spetto etichettate una persona e la etichettate, forse vi dovreste vergognare un po’. Poi il secondo gol lo fa finalmente Kvara, su un’azione prepotente e incredibile di Osimhen, ci ha creduto solo lui in quel pallone. Volevasi dimostrare: si sblocca l’attacco, si sblocca il Napoli.

Volevasi dimostrare: purtroppo la difesa continua ad avere delle pecche individuali molto gravi. Rrahmani si fa bere da Luvumbo, Juan Jesus sbaglia tutto quello che una tattica individuale di un difensore pretenderebbe. Non ho mai visto Bruscolotti difendere in area concedendo il vantaggio all’avversario e non andando a mettere il corpo davanti al pallone, Juan Jesus lo fa sistematicamente. Abbiamo un problema di centrali difensivi, è un fatto acclarato. Ora Natan dovrà ritornare nel suo ruolo e ritrovare dimestichezza in quella posizione. Lo ritorno a dire, nonostante non sia un prospetto, giovane e non era l’uomo deputato a sostituire Kim, è il più forte difensore che ha il Napoli.

Volevasi dimostrare: le gambe girano di più man mano che si gioca e Prondelli lavora. I disastri del prof. Rongoni, che ha fatto una preparazione a secco come facevo io in Promozione negli anni settanta quando andavamo sulle montagne a raccogliere asparagi per far fare le frittate al mister. Le frittate, in questo caso, sono state fatte in campo, la squadra fisicamente era a pezzi. Ora sta trovando minutaggio e gambe. Volevasi dimostrare che questo quarto posto non era una chimera. Il Napoli già l’ha riconquistato, se Bologna e Roma non si fanno male. Chiudo dedicando questa vittoria al mio capitano con la poesia di Alda Merini ‘Che la terra ti sia finalmente lieve’. Un capitano che pretendeva che i premi partita venissero distribuiti anche a massaggiatori e magazzinieri. Antonio, tu di emozione e poesia ce ne hai regalata tanta, un bacio al cielo, che ti sia lieve la terra”.