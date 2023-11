L'emozione di Mazzarri: "ADL mi ha mostrato uno spezzone del film Scudetto che uscirà..."

Walter Mazzarri per spiegare la sua emozione ha svelato anche un retroscena che riguarda il film Scudetto.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri per spiegare la sua emozione ha svelato anche un retroscena che riguarda il film Scudetto.

Difficoltà in casa, come ristabilirà il feeling? Cosa pensa dello Scudetto sulla maglia azzurra?

"Io non sono bravo con le sviolinate, è un mio difetto per un mondo che è fatto così, ma Napoli è casa mia. L'altro giorno è venuto il presidente nel mio spogliatoio, mi ha fatto vedere uno spezzone che uscirà e mi vengono i brividi, la sensazione che provai con la Coppa Italia al ritorno da Roma. Mentre lo vedevo mi venivano i brividi, cosa dire, sono entusiasta. Vi dissi perché andai via in quel momento, ma c'è affetto e molti ricordano il mio Napoli. Quando andai via si fece tanto, arrivare secondi con la squadra dov'era quando arrivai... mi prendo dei meriti perché la scalata del club è iniziata con me. Cavani fu valorizzato, poi sono stati bravi a migliorare ogni anno. Lo stadio è importante, c'è stato Maradona, quando fai meno bene vieni criticato e Napoli è una grande piazza e fa parte del calcio. E' una grande responsabilità allenare il Napoli".