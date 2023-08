L'esperto di calcio francese: "David non può sostituire Osimhen. Cajuste buona alternativa"

TuttoNapoli.net

Il noto agente Oscar Damiani a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha commentato le notizie del momento.

Napoli, arriva Cajuste e David in caso di partenza di Osimhen. Che profili sono?

"Cajuste è un ragazzo interessante, un'alternativa a centrocampo. Hanno del potenziale ma devono crescere. David non può essere il sostituto di Osimhen, anche se è rapido e veloce non ha le caratteristiche di Osimhen di andare nello spazio e fare gol. E' un ragazzo comunque interessante, poi Garcia li conosce. Con lui questi due possono solo che migliorare".