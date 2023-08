L'esperto di calcio francese: "Vi presento Cajuste. David? Può fare la differenza"

Jens Cajuste è il colpo a sorpresa per il centrocampo del Napoli. Dalle colonne del Mattino, Oscar Damiani, agente.

TuttoNapoli.net

Jens Cajuste è il colpo a sorpresa per il centrocampo del Napoli. Dalle colonne del Mattino, Oscar Damiani, agente e profondo conoscitore del calcio francese, descrive il nuovo acquisto dei campioni d'Italia: "È un centrocampista molto completo, direi un classico numero 8. È forte fisicamente e gli piace buttarsi dentro. Ma d'altra parte in Francia i centrocampisti devono essere tutti così: se vai piano finisci per non giocare. La Serie A è diversa, il nostro è un campionato molto più tattico, quello francese invece è un torneo più frenetico e più fisico. In Italia dovrà fare attenzione ed adattarsi in fretta, ma sono sicuro che Garcia già la conosca bene e sappia su cosa dovrà spingere maggiormente".

Jonathan David in caso di cessione di Osimhen? "È un giocatore forte nell'uno contro uno. E poi sa fare gol. Magari tecnicamente non è pronto e preparato per il discorso che facevamo sul calcio in Francia, ma con le regole giuste può fare la differenza".