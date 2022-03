L'ex Abbondanza: “Servirebbe un altro modulo per esaltare le caratteristiche di Lozano”

È l'analisi dell'ex giocatore del Napoli, Sandro Abbondanza, intervenuto a Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Penso sempre che siano importanti gli uomini più che il modulo. Non ho visto questi tre centrocampisti schierati come con Sarri, ovvero un centrale e due mezze ali; Anguissa andava un po' di qua e un po' di là". È l'analisi dell'ex giocatore del Napoli, Sandro Abbondanza, intervenuto a Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia. "Talvolta sono convinto che a questa squadra manchi un po' di cattiveria agonistica - ha rimarcato Abbondanza - che è fondamentale avere in certe partite, ma la squadra ha comunque delle qualità".

A nove gare dalla fine del campionato, il Napoli è ancora in lotta per il titolo e questo "è nelle corde degli azzurri - ha detto convinto l'ex calciatore - vincendo otto partite e pareggiandone una come all'inizio del torneo. Vedremo strada facendo se la squadra non si farà prendere dalla tensione e dalla responsabilità". Abbondanza, infine, ha detto la sua su Lozano. "È stato sicuramente un po' sfortunato. Per me è un attaccante; gli esterni nel Napoli sono costretti a fare anche la fase difensiva. Servirebbe un sistema di gioco diverso come, appunto, il 4-3-3 per restare dalla metà campo in su ed esaltando le sue caratteristiche".