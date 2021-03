L'ex Ametrano: "Terrei Gattuso, non ha nulla da invidiare a nessuno"

L'ex azzurro Raffaele Ametrano, attualmente allenatore, ha parlato ai microfoni di Tmw.

Un giudizio sull'Under 21: "La squadra è competitiva e mi piace, ci sono giocatori forti, esperti. Molti giocano in A, e davanti Scamacca e Cutrone tra gli altri sono determinanti. Ma anche in mezzo al campo e in difesa ci sono elementi interessanti, guidati da un ottimo allenatore che sta dimostrando il suo valore. Ora ci saranno avversari di livello superiore però l'Italia ha la chance per arrivare fino in fondo".

Da ex udinese si aspetta invece che Gotti possa restare alla guida dei friulani?

"E' difficile da valutare dall'esterno: mesi fa si parlava anche di esonero poi è stato giusto dargli l'opportunità di continuare e lui ha giocate bene le sue carte ottenendo una media punti importante. Adesso può giocare tranquillo e togliersi delle soddisfazioni. Per quanto riguarda la conferma non so cosa accadrà, ma che Gotti ha trovato comunque la sua dimensione".

Con Gotti l'Udinese potrebbe pensare a traguardi migliori? Mercato permettendo...

"Bisogna capire appunto cosa succederà in estate. Un conto è se saranno tenuti i big a partire da De Paul fino a Musso che oggi sono sulla bocca di tutti e ambiti da squadre top. Altro discorso se verranno ceduti: in questo caso si dovrà ricostruire".

Il Napoli invece è tornato in piena corsa per il quarto posto...

"Sì, ora avrà la partita casa col Crotone e se verrà affrontata con l'atteggiamento giusto non dovrebbe aver problemi. Poi ci sarà lo scontro diretto a Torino con la Juve e lì si gioca tanto. La squadra partenopea ha recuperato giocatori importanti che fanno la differenza e ha le sue chance. Ripeto, parlando della sfida con la Juve le ultime settimane dicono che il Napoli è in risalita a differenza dei bianconeri che sono incappati in una battuta d'arresto notevole col Benevento. La gara è aperta ma gli azzurri possono portare a casa l'intera posta".

Che futuro vede per Gattuso?

"lo lo terrei. E' un allenatore capace di creare empatia con i giocatori, trasmette i suoi valori; mi dispiacerebbe se scegliessero un altro allenatore perchè con tutti i calciatori a disposizione non ha da invidiare nulla a nessuno".

E se invece la scelta cadesse su Juric o Italiano?

"Sono due emergenti che stanno dimostrando il loro valore però una cosa è allenare lo Spezia o il Verona, altra faccenda guidare il Napoli. Se non arrivi quarto hai fallito la stagione. C'è più pressione, sei sotto i riflettori sempre, è una piazza esigente e sarà un bel salto".