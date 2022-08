L'ex arbitro Bergonzi: "Giusto annullare il gol a Petagna, Fourneau è stato disattento"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A: "Rigore per il Napoli sul tiro di Anguissa? Quando una squadra vince 4-0 gli episodi arbitrali devono essere rinchiusi in una scatoletta. Regolare, invece, annullare il gol di Petagna su Rrahmani: quando la spinta è a due mani è sempre fallo. L'arbitro Fourneau è stato disattento, ma il Var ha messo a posto le cose".

Ti sono piaciuti gli arbitri in questa giornata? "Non in Serie B, francamente. La cadetteria, quest'anno, è complicata e difficile anche dal punto di vista della corsa. Ad esempio, in Genoa-Benevento abbiamo visto un arbitro in difficoltà atletica. Non si può in un campionato così importante. In Serie A, invece, manca una espulsione ad Hateboer per brutto fallo su Leao: Maresca ha dato il giallo, ma Valeri al Var avrebbe dovuto richiamare il collega per far sanzionale il bergamasco col rosso. Entrata con piede a martello sulla caviglia è sempre espulsione".