L'ex arbitro Bergonzi: "Pasqua male, il rigore c'è: Bakayoko prende lo stinco di Hernandez"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato Tmw Radio l'episodio visionato al VAR da Pasqua in Milan-Napoli: "Rigore per il Milan? C'è. Bakayoko non prende il pallone ma lo stinco di Theo Hernandez. Era un episodio chiaro ed essendo un chiaro ed evidente errore doveva essere richiamato al monitor dal Var. Poi poteva decidere in autonomia l'entità del contatto. Se è stato dato il rigore in Roma-Milan sul pestone di Fazio, questo lo è ancor di più. Per me Pasqua insufficiente".