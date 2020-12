L'ex arbitro Boggi: "Nicchi vuole Doveri presidente di sezione a Roma pur di mantenere il suo potere"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Robert Boggi, ex arbitro internazionale: "Ho ricevuto diversi messaggi sulla questione che a Roma 1 il Presidente di Sezione potrebbe essere Daniele Doveri. Non è eticamente corretto che ci sia un presidente di sezione di un arbitro ancora in attività. Ne va della sua tranquillità. Gli animi della parte avversa di Nicchi che stanno riscaldando gli animi: non fa bene né alla associazione né a Nicchi. Nicchi non può pensare che un arbitro in attività debba presentarsi per fargli vincere le elezioni. La riduzione della campagna elettorale ridotta è dovuta alla pandemia: ma, un presidente dell'Aia può fare tante promesse, non sono elezioni paritarie. Tutti parlano della Frappart, in Italia avevamo Anna De Toni che è stata tre volte meglio della Frappart. L'ho mandata ad arbitrare in Serie C, un calciatore come Alfieri ci fece i complimenti per la qualità della scelta. Qui, oggi, non c'è una visione d'insieme: nell'Aia ogni riforma ci impiega 10 anni per esser messa in atto. Ad Anna De Toni hanno fatto una guerra enorme in un mondo del calcio che 2005 ancora non c'erano ancora le condizioni per accettare che una donna arbitrasse degli uomini".