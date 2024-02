L'ex arbitro Calvarese: "Col Genoa manca un rigore al Napoli, ma il VAR non poteva intervenire"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e oggi moviolista per Prime Video, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napol

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e oggi moviolista per Prime Video, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Manca un rigore per il Napoli per un tocco di ma no. C'è da premettere che questa è una zona grigia del fallo di mano.

Il difensore si oppone al cross di Politano, non lo sta marcando, e già questo fa propendere per il rigore. Sono d'accordo sul fatto che il VAR non possa intervenire, ma se Sacchi avesse fischiato rigore il VAR avrebbe avallato la sua decisione".