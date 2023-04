L'ex arbitro Calvarese: "Espulsione Anguissa giusta, ma arbitro ondivago"

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese, nel post partita di Milan-Napoli su Prime Video, ha commentato alcuni episodi arbitrali del match.

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese, nel post partita di Milan-Napoli su Prime Video, ha commentato alcuni episodi arbitrali del match: “I gialli sono giusti, supportabili. Secondo me Kovacs, sotto gli occhi di Rosetti, parte con il livello disciplinare soft. C’è un calcione di Leao alla bandierina, da ammonire. Subito dopo c’è la possibilità di ammonire Krunic non lo fa, poi c’è Kim che fa un brutto intervento e non lo fa.