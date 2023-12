L'ex arbitro Calvarese: "Giusto un turno di stop a Lukaku. Sudditanza psicologica non esiste”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Un solo turno a Lukaku? Quello è un grave fallo di gioco ed al 100% l’arbitro non specifica che parte ha preso. Qualsiasi fallo di gioco equivale ad una giornata di stop, non c’è condotta violenta se va a cercare il pallone. La sentenza del Giudice Sportivo è, fallo grave di gioco e quindi una giornata di squalifica.

Dialoghi tra VAR ed arbitri ad Open Var su DAZN? Si aspetta una settimana per ascoltare i dialoghi perchè il Giudice Sportivo si deve ancora esprimere. Per me, quello di Lautaro su Lobotka, è fallo. Massa dice che non c’è niente perchè lui lo battezza niente dal campo. Il VAR non interviene perchè secondo Massa Lautaro pare abbia preso la palla. Il problema vero è l’uniformità di giudizio che è difficile da risolvere perchè dietro, seduto al VAR, c’è un uomo, un arbitro che subisce la soggettività.

Sudditanza psicologica? Non c’è, l’arbitro ha l’obiettivo di sbagliare meno possibile perchè se sbaglia non arbitra e quindi non guadagna. Se fai bene come arbitro fai bene e guadagni sempre più, se fai male ti fermi”.