L'ex arbitro Calvarese: "Massa? Per come stava arbitrando, quello di Osimhen non era rigore"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di calcio, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di calcio, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino: “Victor è rapido, sa quasi sempre anticipare la giocata del difensore avversario. Nel caso di domenica il tocco di Acerbi c’è: innanzitutto sul tendine d’Achille, anche se sembra di lieve entità. Ma soprattutto c’è un contatto tra le anche dei due calciatori".

Calvarese ha poi proseguito spiegando che il metro di giudizio del direttore di gara era chiaro: "Questi sono episodi che vanno valutati dall’arbitro. Massa domenica ha utilizzato un metro arbitrale che permetteva di non fischiare in quel caso. Ma se l’avesse fatto il VAR di certo non sarebbe intervenuto a dargli torto”.