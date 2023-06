L’ex arbitro Calvarese: “Un errore in un Fiorentina-Napoli mi costò la carriera internazionale”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, “è intervenuto a ‘Tutti Convocati’, trasmissione in onda su Radio 24

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, “è intervenuto a ‘Tutti Convocati’, trasmissione in onda su Radio 24: “In un Fiorentina-Napoli feci una partita perfetta, ma al 90° fischiai simulazione invece che rigore. Quell'errore probabilmente mi costò la carriera internazionale. Secondo voi non avrei dato qualsiasi cosa per poter avere a disposizione il VAR?”.