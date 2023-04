L'ex arbitro Cesari: "Lozano? Errore clamoroso del Var, mi sono dato una spiegazione..."

Graziano Cesari, ex arbitro e commentatore Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Graziano Cesari, ex arbitro e commentatore Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live: "Il rigore su Lozano? L’arbitro è in posizione perpendicolare e non vede bene il fallo di Leao, ma la responsabilità molto più evidente è di Kwiatkowski, l’addetto al Var, perché le immagini che abbiamo visto noi in tv sono le stesse a disposizione della sala Var. Da quelle non si può sbagliare, c’è anche l’aiuto cromatico della scarpetta di Lozano fucsia, diversa da quella di Leao, con il piede del messicano che viene spostato.

E’ di una facilità estrema vedere quel fallo in tv. Non so perché non siano intervenuti, forse perché hanno sudditanza psicologica nei confronti di Marciniak".