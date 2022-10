L'ex arbitro Chiesa: "Abisso non mi è piaciuto, ha bloccato un tiro e una ripartenza al Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Chiesa, ex arbitro

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Chiesa, ex arbitro: "Il contatto con Kvaratskhelia-Bianchetti non è stato eclatante. Il georgiano è stato bravo e intelligente nel prendere posizione, poi il grigiorosso gli tocca la gamba. Lì basta pochissimo per far andare giù l'attaccante. Il rigore è assolutamente corretto e ben fischiato. Abisso ha arbitrato bene allo Zini, ma sullo spostamento in campo non mi è piaciuto. Prima ha bloccato il tiro di Raspadori, poi ha bloccato la ripartenza del Napoli. Un arbitro di quell'esperienza non può cadere due volte in un errore simile. Sinceramente non sono un amante dell'espressione rigorino... Il rigore c'è o non c'è. Alcuni episodi sono molto chiari, altri meno. Il contatto Kvara-Bianchetti c'è stato. Non fischiarlo non sarebbe stato uno scandalo, ma sarebbe stata certamente una decisione non corretta".