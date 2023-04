L'ex arbitro Chiesa: "Kovacs da 4,5! Ha scontentato entrambe le squadre"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Chiesa, ex arbitro

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Chiesa , ex arbitro: "Kovacs merita un 4,5 per il suo arbitraggio in Milan-Napoli e sono generoso... E' stato pessimo, con una conduzione che ha personalizzato e influito una partita delicatissima! Avrebbe dovuto tirare fuori il giallo molto prima rispetto al secondo tempo e invece si è creato tanti problemi da solo. Leao spezza una bandierina e andava ammonito senza se e senza ma... Non ha agevolato il compito delle due squadre, deve essere scontento sia il Napoli ma anche il Milan per certi versi. Il mancato giallo anche al diffidato Krunic è un errore marchiano. Il giallo al capitano Di Lorenzo? Devo dire che non sono convintissimo fosse stato ammonito per proteste, ma per un fallo precedente a quello di Anguissa.

Se l'ha ammonito solo in caso di proteste, poi, il voto di Kovacs non meriterebbe nemmeno il 4,5... Rigore mancato per il Milan? Assolutamente giusto non fischiare, l'incrocio di gambe non genera un fallo particolare. E' più fallo in attacco che viceversa. Problema qualità di arbitri in Europa? Le partite sbagliate capitano a tutti, Kovacs è uno di una certa esperienza ma non ne ha azzeccata una. Mi è sembrato anche un filo arrogante, era un match che andava capito e contestualizzato. Detto questo non andrei a fare una caccia alle streghe dopo una serata sbagliata".