L’ex arbitro Iannone: “Cosso non vedrà più la Serie A fino a fine stagione"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro: "Il VAR avrebbe potuto salvare l’arbitro Cosso da un’infelice decisione riguardo quel contatto falloso di Pessina su Osimhen. Ho recuperato dei fotogrammi e si vede come l’arbitro è posizionato male, ha un ingombro davanti a sé che non gli permette di apprezzare bene che è Pessina a colpire Osimhen. Nella stessa immagine, Pessina cade prima di Osimhen e quindi deduce che è stato il nigeriano a far fallo. Il “povero” arbitro non è più “povero” perché i suoi colleghi hanno già collezionato undici gettoni, lui è al suo secondo anno e vorrà dire qualcosa.

Cosso ha uno spostamento durante la sua direzione di gara che non è sempre funzionale nella lettura tattica dei movimenti del gioco. In pratica, pur stando vicino all’azione, non ha l’angolo felice. La soluzione è far ascoltare le conversazioni: quando so che le parole vengono ascoltate, il “Re è nudo”. L’episodio analizzato in Monza-Napoli era un episodio dove il VAR poteva intervenire, anzi doveva. Perché andare al monitor sembra un affronto, come andare alla berlina? Né Cosso né Fourneau vedranno la Serie A fino a fine stagione, secondo me. Andare al monitor di fronte ad una situazione chiara ed evidente, credo rafforzi la decisione".