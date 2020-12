L'ex arbitro Lo Bello condanna Insigne: "L'arbitro è istituzione e lui è un capitano e un nazionale..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Rosario Lo Bello, ex arbitro: "Massa a fine gara ha omesso il saluto a Insigne. Io ricordo le mie chiacchierate con Bagni, erano molto forti. Quando tu mandi a quel paese l'arbitro e lo fai davanti a tutti però non bisogna dimenticare che l'arbitro rappresenta l'istituzione. Maradona l'avrebbe fatto? Sui vaffa bisognerebbe risolvere in scherzo a volte. Però bisogna anche ricordare a Insigne che il capitano è responsabile della condotta sua e dei suoi compagni. Gli ricorderei anche che è un giocatore della Nazionale e che è un patrimonio del calcio italiano, dev'essere un esempio per tutto il movimento. L'episodio è da condannare, poi al di là delle personalità io posso dire che personalmente un episodio come quello di Bonucci e Rizzoli con me non sarebbe mai capitato. Maradona quando si avvicinava a protestare metteva le braccia dietro il corpo. L'orchestra suona come dice il maestro. Nicchi e i troppi mandati? Non voglio essere frainteso ma questi sono i pericoli della democrazia. Forse dovrebbero agire altre persone che non sono intervenute".