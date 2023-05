L'ex arbitro Marelli: "Contatto Osimhen-Pessina? L'arbitro valuta al contrario. Il Var doveva richiamarlo"

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di Dazn i due rigori negati da Cosso al Napoli contro il Monza.

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di Dazn i due rigori negati da Cosso al Napoli contro il Monza: "Il contatto Osimhen-Pessina è stato valutato come fallo di Osimhen, invece è esattamente il contrario. In questo caso il VAR avrebbe dovuto richiamare l'arbitro all'on-field-review perché c'è calcio di rigore e l'arbitro ha visto la cosa opposta. IL contatto Politano-Dany Mota invece, poco dopo, non è da calcio di rigore, è uno di quegli episodi su cui quest'anno in Serie A si sta sorvolando, considerandoli marginali".