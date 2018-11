L'ex arbitro Marelli: "Errore grave di Mazzoleni, Benatia andava espulso! Non c'è neanche da discuterne..."

Luca Marelli, ex arbitro, parla ai microfoni di Marte Sport Live: “Benatia? Per quanto mi riguarda l’errore di Mazzoleni è stato grave. Ci doveva essere almeno l’ammonizione anche se si trattasse solo di azione potenzialmente pericolosa. Non è una contesa genuina del pallone. Benatia ha abbassato il braccio per cercare il pallone, non è neanche da discutere. Non è un tocco di mano involontario, per questo fallo c’è bisogno sempre della volontarietà. Sarei per la sospensione delle gare con i cori beceri che si ascoltano dagli spalti. Mia madre è di Bari, quindi sono molto sensibile al tema. E’ un malcostume diffuso e mi fanno rabbrividire”.