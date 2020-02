L'ex arbitro Pieri: "Infastidito dall'atteggiamento di Giua. Gli arbitri non possono più sbagliare"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Tiziano Pieri, ex arbitro: “L’inesperienza di Giua lo ha portato a gestire in maniera sbagliata l’episodio. Ciò che mi ha dato più fastidio è stato l’atteggiamento rigido perché mentre noi non avevamo la possibilità di rivedere gli episodi, gli arbitri di oggi possono farlo e imporsi sulle proprie decisioni non va bene. Questo “ho visto io, ho deciso io” non è più valido perché ci si può confrontare e questo ci permette di non sbagliare. Non possiamo sapere se Abisso ha richiamato Giua. Per risolvere la questione, bisognerebbe creare un gruppo di lavoro diverso dagli arbitri in campo affinché chi è davanti al monitor migliori e poi, servirebbe dare più potere al Var”.