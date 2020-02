L'ex azzurro Esposito su Lozano: "Forse sopravvalutato, ma è capitato in un brutto periodo”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimiliano Esposito, ex giocatore del Napoli: “Pubblico di Napoli grande spettacolo, mi ricordo di Napoli-Inter del 97 con 80-90 mila spettatori e decidemmo che dovevamo giocare su ogni pallone. Gattuso è un allenatore di carattere, dopo la gestione Ancelotti ci voleva assolutamente un allenatore di polso come lui. Sugli errori... chi non ne fa? Le insidie sono sempre dietro l'angolo, gli allenatori cercano di sbagliare il meno possibile, ma non è mai semplice. Nelle ultime prestazioni abbiamo visto un buon Napoli, recuperare Koulibaly e Maksimovic dopo un lungo stop, se non lo fai col Lecce, non puoi farlo con Inter o Barcellona. Lozano? Questi sono aspetti che vanno vissuti all'interno. E' un buon giocatore, forse sopravvalutato, ma non lo so. Per quel poco che ha fatto vedere ha sicuramente velocità, evidentemente non è stato messo nelle migliori condizioni e non dimentichiamo che è stato in uno dei campionati più difficili al mondo, ci vuole un po' di tempo per assimilare tutto. E' anche capitato in un periodo non favorevole, è un po' tutto da rivedere".