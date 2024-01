L'ex azzurro Marangon: "Bisogna lavorare sulla testa. Una vittoria non cambia la stagione"

Luciano Marangon, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Luciano Marangon, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “La vittoria nel derby non credo che possa cambiare totalmente la stagione del Napoli, che ormai si è incanalata in un certo verso. Ci saranno altre vittorie ma anche altri ostacoli, non sarà una cavalcata vincente. Certo con quel successo si è creato un po’ di entusiasmo, ma è una stagione partita in modo strano dopo un’annata strepitosa e proseguirà così.

Gli errori sono stati commessi e le colpe vanno divise a 360° gradi, però il Napoli è vicino al quarto posto. Deve provare a giocare da qui in avanti con una mentalità vincente, non ritrovando magari la versione spettacolare dello scorso anno ma quella voglia che pare un po’ essersi dispersa. La Supercoppa è una competizione a sé, come ha detto Sarri sembra che sia un trofeo più per incassare soldi che per prestigio sportivo. In ogni caso il Napoli deve provare a vincerla. Non so se è più facile vincere la coppa o qualificarsi alla Champions, sono due competizioni diverse. La vittoria dell’una non è detto che produca effetti positivi sul campionato e viceversa. Il Napoli deve affrontare la Supercoppa con l’impegno e la voglia giusta, tutto qui. Il Napoli in questo periodo appare fragile: al primo intoppo gli azzurri vanno subito in depressione sportiva, non hanno uno spirito di reazione giusto. Bisogna lavorare sulla testa, società e allenatore devono isolarli e convincere i ragazzi che il calcio è entusiasmo, è passione, rende felici migliaia di tifosi”.