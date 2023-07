L'ex azzurro Mauro racconta gli attimi shock dell'infarto: "Speravo facesse in fretta"

Sono passati otto giorni dalla grande paura, che ha minato la vita di Massimo Mauro.

Sono passati otto giorni dalla grande paura, che ha minato la vita di Massimo Mauro. L'ex centrocampista di Napoli e Juventus è stato colpito da un infarto mentre giocava a padel nella "sua" Catanzaro. L'ex azzurro ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, attraverso cui viene rievocato il ricordo di Gianluca Vialli con le seguenti parole:

"Ho avuto la lucidità di fermarmi; con me c’era un amico che conosce il primario dell’ospedale di Catanzaro; l’ambulanza è arrivata in sette minuti. Un dolore fortissimo al petto, mi sono fermato perché non riuscivo a respirare. Non ho pensato a nulla, speravo soltanto che passasse in fretta. Il mio amico invece è stato tempestivo e ha chiamato i soccorsi. Cinque minuti dopo essere arrivato in ospedale ero già in sala operatoria. In ambulanza, sì, mi sono passate tante cose per la testa. Anche l’infarto, speravo facessimo in fretta...Quando sarà stato trovato il farmaco che garantirà la guarigione posso anche immaginare di chiedere a Luca se lì ha bisogno di un’ala destra. Roberto Mancini però mi ha già smorzato l’ambizione. L’altro giorno mi dice: Massimo, se sei qui con tutti noi è perché a Luca l’ala non serve!".