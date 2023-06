L'ex azzurro Taccola: "Ranieri al Napoli sarebbe una bella storia da raccontare"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mirko Taccola, ex calciatore, tra le altre, di Cagliari e Napoli

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mirko Taccola, ex calciatore, tra le altre, di Cagliari e Napoli: "Sicuramente il Bari avrebbe meritato, al pari del Cagliari, di risalire, forse anche più per quanto fatto in stagione. I De Laurentiis hanno fatto un grandissimo lavoro a Bari, assieme al tecnico Mignani. Poi, nella doppia sfida dei 180 minuti può succedere di tutto, e può accadere di non raccogliere quanto meritato. Sono due grandi piazze che nulla hanno a che fare con la Serie B. A tal motivo mi auguro che i pugliesi possano riorganizzarsi per una promozione immediata, al fine di rivedere un simile spettacolo nella massima serie”

Ranieri sarebbe una soluzione per il nuovo Napoli? “Sarebbe un’altra bella storia da scrivere e da raccontare, ma mi sembra improbabile. Il presidente vorrà dare seguito al lavoro di Spalletti, con un allenatore giovane ed ambizioso. Quella del prossimo allenatore dovrà essere una scelta ponderata. Confermare, o addirittura migliorare quanto fatto sarà difficilissimo. Per chi arriverà sarà un fardello importante. Ciò detto, Ranieri ritengo abbia trovato la sua dimensione a Cagliari e non lo vedo lontano dalla Sardegna”.