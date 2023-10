L'ex Bogliacino: "Il gruppo è importantissimo per vincere, noi eravamo molto uniti"

"Cambio allenatore? Non è facile trovare un altro nome che possa andare bene per la panchina del Napoli".





Mariano Bogliacino, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante il 'Calcio della Sera': “Non è facile ripetere quello che è successo l’anno scorso, l’allenatore nuovo deve prendere in mano la situazione e cercare di iniziare ad ottenere i risultati. Il gruppo è importantissimo per vincere, noi eravamo un grande gruppo, molto unito.

Cambio allenatore? Non è facile trovare un altro nome che possa andare bene per la panchina del Napoli.

Il momento più bello in maglia azzurra? Ne sono due: il gol alla Juventus e la promozione in Serie A”.