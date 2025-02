L’ex Bonomi scherza: “Conte? Avrebbe fatto rendere anche me da centravanti”

Mauro Bonomi, ex difensore tra le altre di Napoli e Lazio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortunio Neres? Le squadre di Conte hanno sempre proposto la punta con uno che gli giri dietro. Poi quest’anno sta facendo vedere un modulo con tre attaccanti. Neres è un giocatore fondamentale vista anche la partenza di Kvaratskhelia. Conte è il migliore che possa mettere nella testa dei giocatori un cambio modulo in poco tempo. Conte avrebbe fatto rendere anche me da centravanti (scherza ndr.)”.