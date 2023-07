L’ex Calaiò: “Vi spiego le differenze tra Spalletti e Garcia“

Emanuele Calaiò, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv:

Emanuele Calaiò, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Se non ci sono offerte pazze e dovesse rimanere questa rosa, attualmente il Napoli partirebbe avanti, l’Inter ha preso due giocatori interessantissimi, tutto ruota intorno ad Osimhen e poi bisogna capire come Garcia troverà il piano A, B e C per non rendere il Napoli prevedibile come nella parte finale di stagione.

Differenze tra i due? Spalletti voleva arrivare al gol più con il fraseggio e schemi precisi, Garcia si difende bene e poi va in profondità come fece alla Roma con Gervinho e Salah, perciò dico che Osimhen è fondamentale e potrebbe esserlo anche Lozano. Mi fa piacere, però, che il tecnico stia provando Raspadori più sugli esterni. Va benissimo il 4-3-3 ma anche il 4-2-3-1 per evitare di essere troppo scontati e prevedibili”.